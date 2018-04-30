Родители пациента амурской инфекционной больницы пожаловались на червя в компоте

В редакцию Амур.инфо обратился мужчина, жена и двухлетняя дочь которого лежали в областной инфекционной больнице. Александр рассказал, что несколько раз пациентам приносили напиток с насекомыми. Из-за этого жене и дочери пришлось отказаться от больничной пищи.

По словам Александра, в первый раз компот с тараканом принесли в пятницу, 27 апреля, но тогда супруге не удалось это запечатлеть. Мужчина все равно обратился в минздрав, а затем – к руководству лечебного учреждения.

Поводом, по его словам, послужило еще и то, что в палату подселили пациента-мужчину.

«Я позвонил заведующей, рассказал про таракана. Она сказала: "Хорошо, разберемся". Попросил переселить мужчину. Перед этим позвонил в минздрав, мне сказали: "Обратитесь к руководству больницы, если нет, мы будем вмешиваться". Я попросил переселить мужчину и сказал, что с этими тараканами бучу поднимать не буду. Мужчину переселили. Но, когда увидели червяка в воскресенье, мы просто уже не выдержали», – рассказал Александр, отец маленькой пациентки инфекционной больницы.

По словам Александра, жена с дочерью уже выписались, но вплоть до выписки они больше не ели больничную еду. По поводу насекомых в компоте мужчина позвонил в Роспотребнадзор. В ведомстве его попросили написать электронное заявление, что он и планирует сделать.

В минздраве поблагодарили за предоставленную информацию и сообщили, что проводится проверка. «Информация принята к действию. Дана команда провести соответствующую проверку. О результатах сообщим», – проинформировали в пресс-службе ведомства.