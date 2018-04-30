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сегодня, 13:30 14

Родители пациента амурской инфекционной больницы пожаловались на червя в компоте

Родители пациента амурской инфекционной больницы пожаловались на червя в компоте

В редакцию Амур.инфо обратился мужчина, жена и двухлетняя дочь которого лежали в областной инфекционной больнице. Александр рассказал, что несколько раз пациентам приносили напиток с насекомыми. Из-за этого жене и дочери пришлось отказаться от больничной пищи.

По словам Александра, в первый раз компот с тараканом принесли в пятницу, 27 апреля, но тогда супруге не удалось это запечатлеть. Мужчина все равно обратился в минздрав, а затем – к руководству лечебного учреждения.

Поводом, по его словам, послужило еще и то, что в палату подселили пациента-мужчину.

«Я позвонил заведующей, рассказал про таракана. Она сказала: "Хорошо, разберемся". Попросил переселить мужчину. Перед этим позвонил в минздрав, мне сказали: "Обратитесь к руководству больницы, если нет, мы будем вмешиваться". Я попросил переселить мужчину и сказал, что с этими тараканами бучу поднимать не буду. Мужчину переселили. Но, когда увидели червяка в воскресенье, мы просто уже не выдержали», – рассказал Александр, отец маленькой пациентки инфекционной больницы.

По словам Александра, жена с дочерью уже выписались, но вплоть до выписки они больше не ели больничную еду. По поводу насекомых в компоте мужчина позвонил в Роспотребнадзор. В ведомстве его попросили написать электронное заявление, что он и планирует сделать.

В минздраве поблагодарили за предоставленную информацию и сообщили, что проводится проверка. «Информация принята к действию. Дана команда провести соответствующую проверку. О результатах сообщим», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Подселили весёлую троицу))) Мужика, червя и таракана.

  • Господин Ведущий

    Господин Ведущий
    3 часа назад

    ага, вплоть до выписки больничную еду не ели, а как выписались - можно теперь всем и подосрать

  • тт

    тт
    3 часа назад

    Вот жеж невидаль, черви компоте, на компотную смесь всякие отбросы фруктовые неликвидные отправляют, понятно, что там и червивые яблоки, груши и прочее

  • Николь83

    Николь83
    3 часа назад

    Ну так то не велика беда, неприятно конечно, но ничего опасного вообще не вижу.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    неприятно, но есть проблемы и посерьёзнее. Главврач должен регулярно каждый день снимать пробы в столовке, вот и все.

  • Аксюта

    Аксюта
    3 часа назад

    Господа, что больше не чем заняться? Червяк в сухофруктах, значит хорошие, без химии. Попасть в инфекционную больницу и потом там строить из себя чистюль... тоже повод для анекдота...

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    АксютаГоспода, что больше не чем заняться? Червяк в сухофруктах, значит хорошие, без химии. Попасть в инфекционную больницу и потом там строить из себя чистюль... тоже повод для анекдота...


    Вы не поверите, в инфекционку не только грязнули попадают.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    sinoptik
    АксютаГоспода, что больше не чем заняться? Червяк в сухофруктах, значит хорошие, без химии. Попасть в инфекционную больницу и потом там строить из себя чистюль... тоже повод для анекдота...


    Вы не поверите, в инфекционку не только грязнули попадают.


    В инфекционку наоборот чистюли и попадают! У грязнуль ИММУНИТЕТ!

  • Господин Ведущий

    Господин Ведущий
    2 часа назад

    ржу... народ, вы бы лучше в общепитах повнимательнее были))) там глистов можно вместо лапши скушать и непоперхнуться))) червяк в сухофруктах виноват лишь тем, что его видно! а сколько мы невиданного да непознанного съедаем, огого))) просто непорядочно блина - долечиться благополучно, а потом на прощанье больнице эдак заявить: шапочку верните (с)

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    alex 3
    sinoptik
    АксютаГоспода, что больше не чем заняться? Червяк в сухофруктах, значит хорошие, без химии. Попасть в инфекционную больницу и потом там строить из себя чистюль... тоже повод для анекдота...


    Вы не поверите, в инфекционку не только грязнули попадают.


    В инфекционку наоборот чистюли и попадают! У грязнуль ИММУНИТЕТ!


    Да да,

    больше грязи - ширше морда )))

  • Изнуренков

    Изнуренков
    2 часа назад

    АИ как обычно, всякую чушь собирает и за новости выдает!

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    А в чем проблема? Червяк сварился в компоте, прошел термическую обработку, так что можно смело есть!

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    alex 3

    неприятно, но есть проблемы и посерьёзнее. Главврач должен регулярно каждый день снимать пробы в столовке, вот и все.



    Так червяк только в одном стакане компота и попался. Главврач мог его и не заметить! И вообще это не дело главврача пробу снимать, для этого заведующий столовой есть!

    Или вы думаете, что владельцы ресторанов и кафешек лично каждое блюдо пробуют?

  • fmulsu

    fmulsu
    1 час назад

    Леонид Ильич

    Так червяк только в одном стакане компота и попался. Главврач мог его и не заметить!



    Заставить главврача выпивать весь компот лично!

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