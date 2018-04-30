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До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 1 мая

До плюс 18 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 1 мая
Фото: wallpaperscraft.ru

1 мая в Амурской области ночью будет малооблачно, днём прогнозируется переменная облачность, без осадков. Слабые осадки в виде мокрого снега ожидаются на севере.

Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью 2–7 метров в секунду, с порывами до 8–13 метров в секунду. Температура ночью – 0…5 градусов со знаком минус, днём – 13…18 градусов выше нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Подует северо–западный умеренный ветер. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза, днём будет 16…18 тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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