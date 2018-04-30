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30апреля
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сегодня, 12:10 2

В Приамурье ликвидировали пожары на площади более 127 тысяч гектаров

В Приамурье ликвидировали пожары на площади более 127 тысяч гектаров
Фото: regnum.ru

По последним данным Амурского центра ГЗ и ПБ на вечер 29 апреля, на территории Амурской области было зарегистрировано 29 природных пожаров на общей площади почти 131 тысяча гектаров. Половина из них ликвидирована.

Всего ликвидировать удалось 16 пожаров на площади 127 493 гекатара, действующими остаются 13 возгораний, 3 из которых локализованы в Магдагачинском, Зейском и Тындинском районах на общей площади 3 403 гектара. 3 пожара еще действуют в Зейском районе, еще по одному действуют в Ромненском, Мазановском, Магдагачинском, Селемджинском, Бурейском, Шимановском и Свободненском районах.

В тушении задействовано 1 313 человек. Это парашютно-пожарная и десантно-пожарная службы Амурской авиабазы, федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана», летчики-наблюдатели, лесная охрана, государственная противопожарная служба, служба спасения, арендаторы, привлеченное население и амурский спасательный центр из Хабаровска. Задействовано 179 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов – 4 вертолета и 2 самолета, которые работают на пожарах и выполняют авиапатрулирование.

По состоянию на 29 апреля определены классы пожарной опасности в нескольких районах: первый класс пожарной опасности – Тындинский район, четвертый, самый высокий – в Завитинском, Октябрьском, Свободненском, Белогорском, Архаринском, Бурейском, Ромненском, Благовещенском, Мазановском, Серышевском, Зейском, Шимановском, Селемджинском, Сковородинском и Магдагачинском районах, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

В Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Стоило вовке пучкову приехать, как обстановка в области стабилизировалась. Модератор, ты сам как? Матом выразиться не хочешь.

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