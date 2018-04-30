Благовещенские легкоатлеты завоевали все призовые места на международном забеге

Благовещенские легкоатлеты завоевали все призовые места во время международного забега в китайском городе Хума. В соревновании приняли участие около 300 человек, семь из которых – представители команды из Амурской области.

День ледохода, который в Китае уже второй раз отмечается международным забегом, прошел 29 апреля в китайском городе Хума. Город находится в 250 километрах к северу от Хэйхэ. В этом году на старт вышли около 300 человек, семь из них – это сборная Амурской области под руководством Леонида Блажко. Пятеро спортсменов стали призерами и победителями, двое вошли в десятку лучших.

Спортсменам предстояло на время преодолеть 10,5 километра. Лучшими в забеге стали представители амурской сборной Александр Токмаков и Ангелина Микотина, вторые места у Андрея Щеголева и Светланы Дуденко. При этом Александр Токмаков, Ангелина Микотина и Андрей Щеголев повторили результаты 2017 года.

Ирина Кондратьева стала бронзовым призером, у Татьяны Маминой четвертое место, у Ольги Аникиной – десятое. За свои достижения победители и призеры забега получили медали и денежное вознаграждение. Премированы были и те, кто показал результат не ниже десятого места.