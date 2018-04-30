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30апреля
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сегодня, 11:20 7

В Приамурье прилетел глава МЧС Владимир Пучков

В Приамурье прилетел глава МЧС Владимир Пучков
Фото: yalutorovsk.online

В благовещенском аэропорту приземлился самолет с главой МЧС Владимиром Пучковым на борту. Планируется, что он вместе с губернатором Приамурья совершит облет горимых территорий, а затем проведет совещание по лесопожарной обстановке.

В ходе рабочей поездки глава МЧС России осуществляет мониторинг лесопожарной обстановки на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом говорится на сайте федерального МЧС. В Приамурье Владимир Пучков прибыл из Приморского края.

Как сообщалось ранее, в рамках визита министра запланировано совместное выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии и КЧС и ОПБ Приамурья. Губернатор Амурской области собирается обсудить с министром вопрос о продолжении практики по финансовой поддержке. Кроме того, Александр Козлов озвучит Владимиру Пучкову предложение об ужесточении наказания за поджоги.

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#визиты #областная власть #природа #происшествия

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Наш министр уже все свои пробелы в вопросах законодательства заполнил

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    У Александра Козлова не было проблем с пожарами пока по голове за сокрытие фактов не прилетело. И тут началась активная работа по тушению и предотвращению

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    34 минуты назад

    Ну здравствуй. Вовчик.

  • full

    full
    24 минуты назад

    Планируется, что он вместе с губернатором Приамурья совершит облет горимых территорий, - Горимые территории, это сильно.

  • Альтер

    Альтер
    18 минут назад

    Baska

    У Александра Козлова не было проблем с пожарами пока по голове за сокрытие фактов не прилетело. И тут началась активная работа по тушению и предотвращению



    А факты он скрывал-и это факт

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    Пучкову елей на душу подкинут местные приживалы, охаживать будут, может и прокатит, ну на край отпущения, найдут кого - нибудь из пешек - рабов для показной порки перед центром.

  • full

    full
    1 минута назад

    vertex

    Пучкову елей на душу подкинут местные приживалы, охаживать будут, может и прокатит, ну на край отпущения, найдут кого - нибудь из пешек - рабов для показной порки перед центром.



    С вертолета будет обнаружен мотоциклист.

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