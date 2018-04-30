В Приамурье прилетел глава МЧС Владимир Пучков

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В благовещенском аэропорту приземлился самолет с главой МЧС Владимиром Пучковым на борту. Планируется, что он вместе с губернатором Приамурья совершит облет горимых территорий, а затем проведет совещание по лесопожарной обстановке.

В ходе рабочей поездки глава МЧС России осуществляет мониторинг лесопожарной обстановки на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом говорится на сайте федерального МЧС. В Приамурье Владимир Пучков прибыл из Приморского края.

Как сообщалось ранее, в рамках визита министра запланировано совместное выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии и КЧС и ОПБ Приамурья. Губернатор Амурской области собирается обсудить с министром вопрос о продолжении практики по финансовой поддержке. Кроме того, Александр Козлов озвучит Владимиру Пучкову предложение об ужесточении наказания за поджоги.