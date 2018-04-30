Маленькому амурчанину Роме Петрухину сделали три операции в Пекине

В общей сложности в пекинской клинике Рома с семьей пробыл две недели. Сразу сделать процедуры не смогли, так как мальчик заболел и сильно температурил. Из-за этого лечение пришлось отложить, так как из-за высокой температуры подсаженные стволовые клетки могли погибнуть, рассказала мама Ромы – Оксана Петрухина.

После выздоровления в течение трех дней маленькому амурчанину сделали три операции – подсадили в спинной мозг стволовые клетки при помощи шприца.

«В 2016 году эту процедуру ему делали под наркозом. А сейчас, видимо, потому что подрос, без него. Сейчас Рома чувствует себя хорошо, мы возвращаемся домой. Теперь клетки только три-шесть месяцев будут расти. Мы надеемся, да и врачи обещали, что результат будет. Теперь каждый месяц мы будет сдавать анализы и посылать их в клинику, чтобы врачи смотрели динамику и как организм реагирует на лечение», – поделилась Оксана Петрухина.

В качестве поддерживающей терапии для Ромы купили в Пекине специальные лекарства – для роста и питания стволовых клеток, а также для иммунитета. Мальчику сейчас нельзя болеть и тем более температурить, так как это может погубить новые клетки и свести все старания семьи и врачей к нулю.

Как сообщало Амур.инфо, диагноз Ромы спинальная мышечная атрофия 2 типа. Без лечения у ребенка постепенно ослабевают мышцы, и как следствие деформируются кости. Заболевание грозит ранней смертью. После первой операции по подсадке стволовых клеток в 2016 году семья увидела положительную динамику в состоянии мальчика. Чтобы собрать 20 тысяч долларов на нынешнее лечение был объявлен сбор. Один анонимный благотворитель перевел полмиллиона рублей.