Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 1

Маленькому амурчанину Роме Петрухину сделали три операции в Пекине

Маленькому амурчанину Роме Петрухину сделали три операции в Пекине

Маленькому амурчанину Роме Петрухину сделали три операции по подсадке стволовых клеток в спинной мозг. 20 тысяч долларов на эти процедуры в пекинской клинике помогали собрать неравнодушные люди. Теперь, когда три операции позади, нужно ждать до полугода, чтобы узнать, будет ли результат.

В общей сложности в пекинской клинике Рома с семьей пробыл две недели. Сразу сделать процедуры не смогли, так как мальчик заболел и сильно температурил. Из-за этого лечение пришлось отложить, так как из-за высокой температуры подсаженные стволовые клетки могли погибнуть, рассказала мама Ромы – Оксана Петрухина.

После выздоровления в течение трех дней маленькому амурчанину сделали три операции – подсадили в спинной мозг стволовые клетки при помощи шприца.

«В 2016 году эту процедуру ему делали под наркозом. А сейчас, видимо, потому что подрос, без него. Сейчас Рома чувствует себя хорошо, мы возвращаемся домой. Теперь клетки только три-шесть месяцев будут расти. Мы надеемся, да и врачи обещали, что результат будет. Теперь каждый месяц мы будет сдавать анализы и посылать их в клинику, чтобы врачи смотрели динамику и как организм реагирует на лечение», – поделилась Оксана Петрухина.

В качестве поддерживающей терапии для Ромы купили в Пекине специальные лекарства – для роста и питания стволовых клеток, а также для иммунитета. Мальчику сейчас нельзя болеть и тем более температурить, так как это может погубить новые клетки и свести все старания семьи и врачей к нулю.

Как сообщало Амур.инфо, диагноз Ромы спинальная мышечная атрофия 2 типа. Без лечения у ребенка постепенно ослабевают мышцы, и как следствие деформируются кости. Заболевание грозит ранней смертью. После первой операции по подсадке стволовых клеток в 2016 году семья увидела положительную динамику в состоянии мальчика. Чтобы собрать 20 тысяч долларов на нынешнее лечение был объявлен сбор. Один анонимный благотворитель перевел полмиллиона рублей.

Просмотров всего: 337

#дети #жизнь #здоровье #Китай

распечатать


Спорт 1

Благовещенские легкоатлеты завоевали все призовые места на международном забеге
Происшествия

В амурском минтранспорта разбираются в причинах ДТП с участием такси-нелегала
Общество 5

Несколько сел Приамурья получат по миллиону рублей на благоустройство
Происшествия 13

В Амурском кадетском корпусе учащийся отравился хлоркой

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Семье - сил и терпения, малышу - здоровья. Пусть удача будет с вами )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь