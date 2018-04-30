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В амурском минтранспорта разбираются в причинах ДТП с участием такси-нелегала

В амурском минтранспорта разбираются в причинах ДТП с участием такси-нелегала
Фото: mintrans-amur.ru

В амурском министерстве транспорта и строительства разбираются в причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием нелегального такси. В нем пострадали три человека.

Автомобиль с символикой такси врезался в бетонное ограждение yf улице Театральной в пятницу, 27 апреля. Пострадали три человека – водитель и два пассажира. Все они были сразу госпитализированы, сообщили в областной госавтоинспекции. В целях установления причин и обстоятельств ДТП, министерство транспорта и строительства Амурской области направило запрос в адрес ГИБДД.

Согласно данным ведомства со ссылкой на реестр выданных разрешений, на данный автомобиль не выдавалось разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Амурской области.

Разрешение должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира. Водитель легального такси и его авто проходят ежедневный технический и медосмотр, что, по данным минтранспорта, «гарантирует технически исправное транспортное средство, квалификацию и здоровье водителя, оплату по изначально озвученному тарифу, а также возможность подать жалобу в контролирующий орган».

В ведомстве рекомендуют пользоваться услугами только легальных перевозчиков. Их список есть на сайте министерства, в разделе «Такси». Как сообщало Амур.инфо, ранее в Благовещенске были выявлены еще два таксиста-нелегала.

Видео: mreporter­­_blg

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#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт

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