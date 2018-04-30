Несколько сел Приамурья получат по миллиону рублей на благоустройство

Четыре села в Амурской области получат по одному миллиону рублей на благоустройство. В Приамурье начала работу программа поддержки местных инициатив. Первыми участниками стали села Чигири и Владимировка Благовещенского района, а также Ивановка и Березовка Ивановского района.

В правительстве региона прошло заседание конкурсной комиссии, которая оценила и одобрила подготовленные жителями проекты благоустройства. Программа основана на инициативе сельчан. Жители сами решают, что они хотят сделать в селе: спортивную площадку, благоустроить парк или отремонтировать водоснабжение. И на это получают деньги.

Для этого нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, сумма выплаты ограничена одним миллионом рублей. Во-вторых, 3 % от субсидии должны вложить сами жители, и еще 5 % – муниципалитет. Если стоимость проекта выше, то сельчане могут привлечь спонсорские средства, увеличить свой взнос, либо самостоятельно выполнить часть работ, которые не требуют квалификации.

В Ивановке решили привести в порядок территорию вокруг главной достопримечательности села – озера лотосов. Во время реконструкции планируется укрепить 100 метров береговой линии, а также организовать у воды смотровую площадку, которая на два метра будет выдаваться за береговую линию. По мнению жителей, это позволит обеспечить лучший обзор озера. Общая стоимость проекта – 1 миллион 105 тысяч рублей.

В Березовке жители хотят привести в порядок местный стадион. Там появится новое футбольное поле и трибуны. На реконструкцию потратят 1 миллион 129 тысяч рублей. После ремонта на стадионе будут проходить не только спортивные, но и культурные мероприятия. Сейчас в селе подходящего места для массового отдыха нет.

Во Владимировки Благовещенского района тоже хотят построить спортивную площадку. В центре села собираются установить хоккейную коробку, ворота, провести освещение. Зимой там можно будет кататься на коньках и играть в хоккей, а летом – в футбол. Цена проекта – более 3 миллионов рублей.

Самый дорогой и масштабный проект заявили Чигири. Муниципалитет планирует потратить 9 миллионов 239 тысяч рублей на масштабную реконструкцию местного сквера. 6 тысяч квадратных метров в центре села хотят превратить в современную парковую зону для отдыха жителей. В рамках благоустройства выровняют территорию, проложат дренажную систему, установят освещение и лавочки. Кроме того, там появятся современные детская и спортивная площадки, летняя сцена, площадка для скейтбордистов и торговые ряды.

Все четыре проекта были одобрены конкурсной комиссией областного правительства. В ближайшее время села получат необходимые средства для воплощения своих идей в жизнь. Как отмечают в региональном минфине, уникальность программы в том, что главная роль в реализации проектов принадлежит жителям. По словам замминистра финансов Владимира Сологуба, жители на общем собрании выбирают проект, обсуждают детали и формируют инициативную группу, в которую рекомендуют включать не менее семи человек. Дальше инициативная группа участвует во всех этапах реализации проекта: разработке проектно-сметной документации, проведении торгов, она отслеживает процесс строительства и участвует в приемке работ.

По инициативе губернатора, в следующем году планируется существенно увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив. В бюджете Амурской области на 2019 год закладывают на эти цели около 44 миллионов. Отбирать проекты будут на конкурсной основе, сообщает пресс-служба областного правительства.

В сентябре 2018 года муниципальные образования начнут проводить собрания жителей и обсуждать возможные микропроекты. В качестве общественной инициативы жители могут предложить ремонт объектов водоотведения, водоснабжения, благоустройство территорий, освещение улиц, обустройство мест массового отдыха, игровых и спортивных площадок, учреждений культуры, мест захоронения. Но реализация проекта не должна занимать больше года.

В начале 2019 года областная комиссия начнет принимать готовые конкурсные заявки от инициативных групп и муниципальных образований. Победители будут определены в марте. С ними заключат соглашение на получение субсидий. После этого они смогут искать подрядчиков и приступать к реализации проекта. Все работы должны будут завершиться осенью 2019 года.