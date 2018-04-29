В Благовещенске отметили день рождения джаза (фото)

29 апреля в Амурской областной филармонии в Благовещенске состоялся концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Так областной центр в 5-й раз отметил день рождения джаза.

Выступление прошло при полном зале. Оно состояло из двух отделений. Первое было классическим, а во втором звучала популярная музыка, и музыканты позволяли себе немного похулиганить.

Ведущий концерта Алексей Воскобойников рассказал собравшимся об истории джаза. Он анонсировал каждое произведение, повествуя о его создании или о композиторе, его написавшем.

Музыканты Amur Jazz Band на днях вернулись из поездки в Китай. Там они выступали по приглашению Минвостокразвития. Они также получили приглашение выступить на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке.

Одна из зрительниц, Татьяна, призналась, что попала сюда случайно, но музыка ей пришлась по душе. «Мне очень нравится. Если еще представится такой случай, я обязательно пойду», – отметила она.

Подробнее о прошедшем концерте читайте в рубрике «Культпросвет».