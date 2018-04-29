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Завершились первенство и чемпионат Благовещенска по шинкекушин карате (фото)

Завершились первенство и чемпионат Благовещенска по шинкекушин карате (фото)

29 апреля в Благовещенске прошли первенство и чемпионат города по шинкекушин карате в абсолютных весовых категориях. Участниками соревнований стали более 120 спортсменов из областного центра, Белогорска и Свободного.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Юность», они стартовали в 10:00, в 12:00 состоялся парад открытия. На ковер вышли спортсмены от 6 до 17-18 лет. В основном за победу боролись начинающие каратисты и те, кто занимается год-два. Обладателей черных поясов среди участников не было.

Победители получили кубки, медали, грамоты и благодарственные письма. Примечательно, что на соревнованиях можно было выполнить юношеские разряды – от 3-го юношеского до 1-го.

Стоит отметить, что трое благовещенских спортсменов в ближайшем будущем поедут в Токио, где примут участие в Кубке мира по шинкекушин карате. В Японию они отправятся в составе сборной России.

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