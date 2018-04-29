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29апреля
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сегодня, 19:35 9

Пожар на Калинина – Зейской охватил два строения, кровлю дома и хозпостройку

Пожар на Калинина – Зейской охватил два строения, кровлю дома и хозпостройку

Пожар, который произошел в Благовещенске 29 апреля в районе Калинина – Зейской, охватил двухэтажный нежилой барак и еще одно нежилое строение. Также загорелись кровля расположенного рядом жилого дома и одна хозяйственная постройка.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работают 13 человек и 4 единицы техники от пожарных частей № 1 и № 12 города. Пожар локализован, сейчас его ликвидируют. Пострадавших нет.

Причину и виновника возгорания будут устанавливать позже.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ulllarionov

    ulllarionov
    49 минут назад

    Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    знакомый дом-не один раз жгут

  • full

    full
    31 минута назад

    Лакомый кусок. Если снесут и станут строить новый дом, а не восстанавливать старый, полгородской администрации вместе с новым владельцем участка можно отстреливать.

  • бабаяга

    бабаяга
    30 минут назад

    Что значит "причину возгорания установят позже"? Она понятна уже.

  • Бермудский

    Бермудский
    24 минуты назад

    full

    Лакомый кусок. Если снесут и станут строить новый дом, а не восстанавливать старый, полгородской администрации вместе с новым владельцем участка можно отстреливать.



    у того дома много собственников

    некоторых найти не могут

    кароч там все сложно

  • demon

    demon
    21 минута назад

    Куда теперь бузову с прочими леонтьевыми вешать будем?

  • demon

    demon
    20 минут назад

    Таблоид-дом....

  • батарейка

    батарейка
    4 минуты назад

    Наконец то подожгли бомжатник

  • Дарья

    Дарья
    1 минута назад

    там горит.тут.

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