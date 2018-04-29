Пожар на Калинина – Зейской охватил два строения, кровлю дома и хозпостройку
Пожар, который произошел в Благовещенске 29 апреля в районе Калинина – Зейской, охватил двухэтажный нежилой барак и еще одно нежилое строение. Также загорелись кровля расположенного рядом жилого дома и одна хозяйственная постройка.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работают 13 человек и 4 единицы техники от пожарных частей № 1 и № 12 города. Пожар локализован, сейчас его ликвидируют. Пострадавших нет.
Причину и виновника возгорания будут устанавливать позже.
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