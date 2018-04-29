Пожар на Калинина – Зейской охватил два строения, кровлю дома и хозпостройку

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работают 13 человек и 4 единицы техники от пожарных частей № 1 и № 12 города. Пожар локализован, сейчас его ликвидируют. Пострадавших нет.

Причину и виновника возгорания будут устанавливать позже.