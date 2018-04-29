В Благовещенске состоялись соревнования по конкуру (фото)

29 апреля в конноспортивном клубе «Аллюр» в Благовещенске прошли открытые соревнования города по конному спорту. За победу боролись более 20 спортсменов.

Соревнования посвятили 16-летию клуба «Аллюр». Наездники состязались в конкуре. Им предстояло преодолевать препятствия различной высоты – 60 сантиметров, 80 сантиметров и 1 метр. Возраст всадников составил от 11 до 42 лет.

«Конкур – это традиционный и самый популярный вид конного спорта для Амурской области», – отметила в разговоре с ИА «Амур.инфо» руководитель «Аллюра» Ирина Шишова.

По ее словам, некоторые участники получили спортивные разряды.

Следующие соревнования по конкуру будут носить статус областных. Они пройдут в мае.