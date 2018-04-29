Фестиваль «День книги» провели в Благовещенске (фото)

29 апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска состоялся однодневный литературный фестиваль «День книги». Такое мероприятие прошло в городе впервые.

Около 10 издательств представили свою литературу по издательским ценам, то есть без магазинной наценки. Книги, которые показали на фестивале, в Благовещенске просто так не купить. Их нужно либо заказывать, либо ехать за ними в центральную часть России.

Среди представленной литературы были книги как для взрослых, так и для детей. Авторы – Нил Гейман, Петр Бормор, Линор Горалик, Владимир Березин, Элена Ферранте и другие.

Кроме того, для собравшихся прозвучали лекции от литературных деятелей – Владислава Лецика, Ирины Рочевой, Евгения Еремина и других.

Такие однодневные литературные фестивали решено проводить в небольших городах России.