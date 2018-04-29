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29апреля
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Фестиваль «День книги» провели в Благовещенске (фото)

Фестиваль «День книги» провели в Благовещенске (фото)

29 апреля в Общественно-культурном центре Благовещенска состоялся однодневный литературный фестиваль «День книги». Такое мероприятие прошло в городе впервые.

Около 10 издательств представили свою литературу по издательским ценам, то есть без магазинной наценки. Книги, которые показали на фестивале, в Благовещенске просто так не купить. Их нужно либо заказывать, либо ехать за ними в центральную часть России.

Среди представленной литературы были книги как для взрослых, так и для детей. Авторы – Нил Гейман, Петр Бормор, Линор Горалик, Владимир Березин, Элена Ферранте и другие.

Кроме того, для собравшихся прозвучали лекции от литературных деятелей – Владислава Лецика, Ирины Рочевой, Евгения Еремина и других.

Такие однодневные литературные фестивали решено проводить в небольших городах России.

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#культура

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Комментарии
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  • ulllarionov

    ulllarionov
    49 минут назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

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