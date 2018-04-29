В Благовещенске горит нежилое строение

29 апреля пожарные выехали тушить нежилое строение, расположенное в районе перекрестка улиц Калинина и Зейской. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, по предварительной информации, сначала загорелся баннер, а с него пламя перешло на здание.

На месте происшествия работают 2 единицы техники и, ориентировочно, 6 человек из пожарно-спасательной части № 1 города. По информации очевидцев, баннер был подожжен.

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Александр Авдеев