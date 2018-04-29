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29апреля
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В Благовещенске горит нежилое строение

В Благовещенске горит нежилое строение

29 апреля пожарные выехали тушить нежилое строение, расположенное в районе перекрестка улиц Калинина и Зейской. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, по предварительной информации, сначала загорелся баннер, а с него пламя перешло на здание.

На месте происшествия работают 2 единицы техники и, ориентировочно, 6 человек из пожарно-спасательной части № 1 города. По информации очевидцев, баннер был подожжен.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Александр Невский

    Александр Невский
    1 час назад

    Закономерность,долго продержался

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Следующий наверно будет лвумя кварталами дальше по Калинина. А менты будут писать очередные отказные в связи с невозможностью установления личности поджигателя....

  • Wagamin

    Wagamin
    1 час назад

    Надо было чтобы снесли его , а кто-то решил другим методом избавится от дома , я думаю это мелашо жильцам жилого дома и они решили избавится так как поступали заявления о снесении дома но был отказ !

  • Wagamin

    Wagamin
    1 час назад

    Надо было чтобы снесли его , а кто-то решил другим методом избавится от дома , я думаю это мелашо жильцам жилого дома и они решили избавится так как поступали заявления о снесении дома но был отказ !

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    выжигают застройщики.

  • Александр Невский

    Александр Невский
    1 час назад

    Ясен перец,все сгорит,все горит кроме рукописи и душ в инертном состоянии

  • ulllarionov

    ulllarionov
    49 минут назад

    Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog

  • Александр Невский

    Александр Невский
    13 минут назад

    Мозг подкачай и анальное отверстие

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