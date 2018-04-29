Ансамбль «Ровесники» отметил 51-й день рождения (фото)

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Ансамбль «Ровесники» в Благовещенске отпраздновал свой 51-й день рождения. С праздником коллектив поздравил глава Приамурья Александр Козлов.

«Я поздравляю замечательный коллектив с днем рождения! Уже 51 год вы восхищаете зрителей своим талантом. Ансамбль знают далеко за пределами не только нашей области, но и России. Всех наград, которые завоевали "Ровесники", не перечислить. Также как невозможно перечислить имена всех, кого воспитал коллектив. Сколько выдающихся людей могут похвастать тем, что они являются частью этой большой и дружной семьи!

Желаю вам новых побед, новых звезд, новых открытий. А мы со своей стороны будем вас поддерживать. Каждый год мы стараемся отправлять коллектив в различные заграничные турне, и пока мы здесь – эта практика обязательно сохранится. Мы бесконечно гордимся вами. С днем рождения, "Ровесники"!» – сказал губернатор во время праздничного концерта.

Отчетный 51-й концерт прошел 29 апреля в Центре эстетического воспитания имени Белоглазова. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, капитальный ремонт актового (концертного) зала был сделан в прошлом году по поручению Александра Козлова. Зал не видел ремонта 30 лет, теперь же в нем новая сцена, кресла для зрителей, обустроена вентиляция, обновлены стены. Также была восстановлена крыша здания, отремонтирован коридор, прилегающий к залу, восстановлена танцевальная студия «Ровесников», которая не эксплуатировалась больше 20 лет, сделан ремонт в раздевалках и душевых.

«Спасибо еще раз вам за вашу преданность и веру в наш ансамбль», – обратилась со сцены к главе региона руководитель ансамбля Елена Федина.

Заслуженный коллектив министерства культуры РФ создан в 1967 году Вячеславом Белоглазовым. За 51 год «Ровесники» провели более 4 600 концертов, из ансамбля выпустилось 6 500 человек.

Сейчас в «Ровесниках» занимаются 500 учащихся в возрасте от 4 до 18 лет.

В репертуаре ансамбля – русские народные танцы, танцы народов мира и хореографические композиции. Концертные выступления «Ровесников» сопровождает оркестр народных инструментов из 23 профессиональных музыкантов.

Хореографический ансамбль «Ровесники» является ведущим хореографическим детским коллективом Амурской области и Дальнего Востока.