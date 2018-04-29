В Приамурье ждут главу МЧС

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Обновлено: 16:58



30 апреля в Амурскую область должен прибыть глава МЧС РФ Владимир Пучков. В рамках визита министра запланировано совместное выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии и КЧС и ОПБ Приамурья.

Также губернатор Амурской области планирует обсудить с министром вопрос о продолжении практики по финансовой поддержке, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас заправка авиабортов МЧС идет за счет министерства, а не регионального бюджета. Ранее о финансовой поддержке на материальное обеспечение групп специалистов, прибывших в Приамурье для тушения пожаров, Александру Козлову удалось договориться с Иваном Валентиком. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ дал поручение о выделении области 80 миллионов рублей, вопрос о выделении еще 15 миллионов также уже практически решен. Итого регион получит 95 миллионов рублей.

Кроме этого Александр Козлов озвучит Владимиру Пучкову предложение об ужесточении наказания за поджоги; действующее законодательство предусматривает небольшие штрафы.

Как сообщало Амур.инфо, на территории региона по-прежнему сложная обстановка с природными пожарами. В Амурской области действует режим ЧС.