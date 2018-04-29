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Благовещенские магазины помогли одеждой семье, чей дом сгорел на Новой

Благовещенские магазины помогли одеждой семье, чей дом сгорел на Новой

28 апреля в ТРЦ «Острова» Благовещенска прошла акция в помощь многодетной семье, чьи дом и имущество сгорели на улице Новой. Магазины одежды, расположенные в «Островах», вызвались помочь погорельцам вещами.

Четверо мальчиков – двое шести, 12 и 15 лет – смогли выбрать себе одежду за счет магазинов.

«Вообще, мы планировали, что мы всю семью оденем, всех 12 человек. Но, получается, девочки уехали в деревню, поэтому пришло только 4 человека. Но мы готовы были одеть всех», – рассказал ИА «Амур.инфо» специалист отдела маркетинга «Островов» Григорий Турков.

Бабушка детей Александра Кочергина пояснила информагентству, что девочек решили отправить в деревню к родственнице, чтобы им было легче справиться с пережитым стрессом. Она сообщила, что амурчане активно помогают семье. Женщина поблагодарила всех за неравнодушие.

Как сообщало Амур.инфо, сильный пожар на улице Новой в Благовещенске был 25 апреля. Все погорельцы могут рассчитывать на временное муниципальное пристанище и выплаты в 40 тысяч рублей после того, как установят причину пожара.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    15 минут назад

    Доброта спасет мир!Спасибо неравнодушным людям,за оказание помощи,в один миг ,остаться без ничего ,в наше время,это шок...

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