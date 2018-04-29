СМИ: белогорский депутат предложил Сергею Трушу работу руководителя хора

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Как сообщало Амур.инфо, в обнародованных сведениях отсутствуют данные об имуществе. В них указано, что в пользовании у депутата находится квартира площадью 49,1 квадратных метра. «Как индивидуальный предприниматель я уже не работаю, но и сказать, что я самозанятый, не могу – это не совсем правильная формулировка, – объяснял тогда эту особенность Сергей Труш. – Да, меня иногда привлекают в качестве дизайнера, но бухгалтерии нет, поэтому доход не учтен. За минувший год я заработал около 300 000 рублей. Все свои данные по карте я обязательно предоставлю, здесь секрета нет – по работе деньги иногда переводят. Потом у нас было несчастье – мама умерла, люди из других регионов переводили деньги на похороны. Машины у меня нет, не заработал. Живу в квартире родителей. С супругой мы разведены».

«С большим сожалением узнал, что видный деятель в заксобрании от ЛДПР Сергей Труш, подав декларацию о доходах, не имеет, как говорится, ни кола, ни двора, ни заработков. Очень опечален этим обстоятельством. Приняли решение помочь бедному, несчастному депутату обрести достойную работу, чтобы у него был постоянный заработок. В Белогорске у нас есть несколько вакансий. Приглашаю депутата, будучи безработного, но постоянно рассуждающего на темы экономического развития, поработать в Белогорске. Предлагаю ему работу с тем, чтобы у него была уверенность в завтрашнем дне. Список вакансий есть. Обращайтесь ко мне, помогу с этим вопросом. Не стесняйтесь», – цитирует Дмитрия Осипова «Амур28.инфо».

Среди вакансий, о которых идет речь, указаны дворник, торговый агент, руководитель хора, младший помощник воспитателя, демонстратор пластических поз и некоторые другие. Заработная плата, как отмечается, составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Эту информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировал Сергей Труш. «Пускай занимается своим городом, что он мне в карман лезет? Я не страдаю, я ни у кого не украл. Заработка, который я получаю в качестве консультанта по интерьерам, мне хватает. Нужды я не испытываю», – пояснил Труш.