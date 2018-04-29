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29апреля
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сегодня, 14:25 9

СМИ: белогорский депутат предложил Сергею Трушу работу руководителя хора

СМИ: белогорский депутат предложил Сергею Трушу работу руководителя хора
Фото: klgtu.ru

Депутат Белогорского городского совета народных депутатов от «Единой России» Дмитрий Осипов предложил депутату заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергею Трушу помощь с трудоустройством, пишет «Амур28.инфо». Причиной стали данные о доходах за 2017 год, которые обнародовал Труш.

Как сообщало Амур.инфо, в обнародованных сведениях отсутствуют данные об имуществе. В них указано, что в пользовании у депутата находится квартира площадью 49,1 квадратных метра. «Как индивидуальный предприниматель я уже не работаю, но и сказать, что я самозанятый, не могу – это не совсем правильная формулировка, – объяснял тогда эту особенность Сергей Труш. – Да, меня иногда привлекают в качестве дизайнера, но бухгалтерии нет, поэтому доход не учтен. За минувший год я заработал около 300 000 рублей. Все свои данные по карте я обязательно предоставлю, здесь секрета нет – по работе деньги иногда переводят. Потом у нас было несчастье – мама умерла, люди из других регионов переводили деньги на похороны. Машины у меня нет, не заработал. Живу в квартире родителей. С супругой мы разведены».

«С большим сожалением узнал, что видный деятель в заксобрании от ЛДПР Сергей Труш, подав декларацию о доходах, не имеет, как говорится, ни кола, ни двора, ни заработков. Очень опечален этим обстоятельством. Приняли решение помочь бедному, несчастному депутату обрести достойную работу, чтобы у него был постоянный заработок. В Белогорске у нас есть несколько вакансий. Приглашаю депутата, будучи безработного, но постоянно рассуждающего на темы экономического развития, поработать в Белогорске. Предлагаю ему работу с тем, чтобы у него была уверенность в завтрашнем дне. Список вакансий есть. Обращайтесь ко мне, помогу с этим вопросом. Не стесняйтесь», – цитирует Дмитрия Осипова «Амур28.инфо».

Среди вакансий, о которых идет речь, указаны дворник, торговый агент, руководитель хора, младший помощник воспитателя, демонстратор пластических поз и некоторые другие. Заработная плата, как отмечается, составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

Эту информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировал Сергей Труш. «Пускай занимается своим городом, что он мне в карман лезет? Я не страдаю, я ни у кого не украл. Заработка, который я получаю в качестве консультанта по интерьерам, мне хватает. Нужды я не испытываю», – пояснил Труш.

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#Белогорск #заксобрание #работа

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Труш самый честный депутат

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    зачем Трушу быть руководителем замшелого хора в заштатном городе -если мы его изберём мэром Благовещенска

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Труш спалился, рассказав про неучтенные доходы? Или депутатам можно не платить налоги.

  • lev4ik

    lev4ik
    54 минуты назад

    Белогорские барыги от Единой России решили поглумиться? Ну-ну...

  • Гoсподи

    Гoсподи
    53 минуты назад

    Господи! Я немного не понимаю. Если мини-фюреру Белогорска до балды ЛДПР, какого он тогда ЛДПРовцев замечает?

    Да не вопрос, поставь рядом с тесла-фонтаном памятник самому себе. И молись ему каждое утро перед выходом на работу.

  • Бермудский

    Бермудский
    17 минут назад

    жесть

    и эти люди нам законы сочиняют....

    работать в белогорске за 10 штук и жить в Благе

    каждый день ездить?

    или квартиру там снять за 20 тыщ?

    .

    економисты уровня Бох (не меньше)

    кошмар

  • Бермудский

    Бермудский
    16 минут назад

    понятно чего економика лежит

    кто таких как Осипов полуграмотных выбирал

    нипайму?

  • ООШШ

    ООШШ
    7 минут назад

    Депутат Осипов,у меня к вам встречное предложение,займитесь трудоустройством людей на вашем округе,они вам будут благодарны,а такой как Труш без работы не останется,как нибудь сам разберется,где ему работать.

  • домовенок

    домовенок
    1 минута назад

    Вообще-то, чтобы руководить хоровым коллективом нужно серьезное музыкальное образование и опыт работы по данной специальности.

    Насколько мне известно, Сергей по образованию художник-дизайнер, но для таких, как г-н Осипов, видимо все едино, сами то они, надо полагать, мастера на все руки от скуки, главное, чтобы побольше получать или урвать на халяву

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