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29апреля
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сегодня, 13:43 1

Первая трасса на картодроме вблизи Благовещенска будет готова к 1 июля

Первая трасса на картодроме вблизи Благовещенска будет готова к 1 июля
Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Александр Козлов встретился с представителями мото- и автоклубов Благовещенска. Встреча прошла на картодроме «Юбилейный», который расположен вблизи Благовещенска и который, по поручению главы региона, начинает обустраиваться.

В прошлом году Александр Козлов дал поручение создать рабочую группу в правительстве, чтобы решить все вопросы, связанные с переводом картодрома на баланс области, а также подключить к развитию площадки представителей мото- и автоспорта.

«Юридический перевод картодрома в областную собственность уже почти закончен, теперь мы можем вкладывать средства в его обустройство», – сказал Александр Козлов.

Руководитель областного Центра развития спорта Михаил Лапин и президент амурского отделения Российской автомобильной федерации Виктор Черемисин рассказали, что благодаря рабочей группе создан перспективный план развития картодрома. В ближайших датах – это подключение электричества (июнь) и открытие гоночной трассы (1 июля). Сейчас уже идет формирование единого календарного плана соревнований. Также в плане обустроить на картодроме трековый стадион, мототрассы, большую фан-зону. Кроме этого совместно с ГИБДД планируются создать площадку для обучения детей правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Это место должно стать крупным центром для любителей технических видов спорта», – подытожил Михаил Лапин.

После докладов о выполненных поручениях, Александр Козлов обратился ко всем мото- и автолюбителям:

«Все, кто сегодня здесь собрался, заинтересованы в том, чтобы мотоциклетный и автомобильный спорт развивался в области. Но есть немаловажный факт, который, можно сказать, бросает тень на вас, спортсменов и любителей скорости. Это гонщики, которые подвергают риску здоровье и жизни горожан, когда устраивают гонки по городским дорогам. Я призываю вас подключиться и выстроить совместную работу с Госавтоинспекцией, как бороться с нерадивыми гонщиками. Нашей общей задачей должно стать, чтобы на дорогах не было бардака. Надо сделать так, чтобы было модно и престижно быть членом клуба и быть дисциплинированным водителем», – сказал Александр Козлов.

Представители мото- и автоклубов поддержали губернатора.

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#губернатор #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    4 минуты назад

    А спидвейный трек строю?

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