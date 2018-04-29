Амурчанина обвиняют в краже золота на 2 миллиона рублей

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В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего работника одного из золотодобывающих предприятий. Мужчина обвиняется в хищении золота стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей.

Установлено, что амурчанин работал на золотодобывающем предприятии, которое вело деятельность в районе поселка Бомнак Зейского района. В 2017 году он тайно похищал небольшими частями шлиховое золото. В результате его добычей стало шлиховое золото общей массой более 1,1 килограмма, в котором содержалось около килограмма химически чистого золота, стоимостью более 2,2 миллиона рублей.

Похищаемое золото мужчина хранил в тайнике в лесном массиве, прилегающем к старательскому поселку.

Амурчанину грозит 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.