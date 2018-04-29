При пожаре в Благовещенске пострадала девушка

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Утром 29 апреля благовещенские пожарные выезжали тушить возгорание на улицу Лазо. Горела квартира в трехэтажном жилом доме. При пожаре пострадала девушка.

Тушить пожар в доме пожарные отправились в 05:55. На момент прибытия расчетов из окон квартиры на первом этаже шел густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы были спасены две девушки. Одной из них потребовалась медицинская помощь. С легким отравлением продуктами горения 20-летнюю горожанку доставили в городскую клиническую больницу. Еще 12 человек, в том числе ребенка, пожарные эвакуировали из соседних квартир.

В тушении были задействованы боевые расчеты благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего 17 человек, пять единиц специализированной техники, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГО ЧС города.

Предположительно, пожар возник из-за непотушенной сигареты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.