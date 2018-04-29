Жительница Благовещенска не вернулась из Таиланда

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Благовещенцы разыскивают родственницу, пропавшую в Таиланде. Инна Обухова не вернулась с отдыха на острове Самуи. Отец и брат женщины подняли тревогу.

«Уехала в Таиланд, отдыхала в отеле Centra Coconut Beach Resort Samui. На связь не выходит с 17 апреля. Работники отеля вскрыли номер, там были личные вещи – фотоаппарат, телефон. А паспорта и денег нет. В отеле посмотрели записи камер видеонаблюдения. Последний раз Инну видели 21 апреля в 17 часов. Языков она не знает», – говорит брат Инны Валерий Обухов.

В представительстве министерства иностранных дел России в Благовещенске прокомментировали, что знают о случившемся. «В среду, 25 апреля, к нам обратился отец Инны Обуховой. В этот же день мы произвели все необходимые действия. Этим вопросом занимаются в посольстве Российской Федерации в Таиланде», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» исполняющий обязанности представителя Дмитрий Григорьев.

В управление МВД по Амурской области по поводу розыска Инны Обуховой никто не обращался.