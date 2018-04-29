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В Приамурье в ДТП попал битумовоз

В Приамурье в ДТП попал битумовоз

29 апреля в Зейском районе в ДТП попал битумовоз. Это произошло на трассе Зея – Тыгда. Машина заблокировала проезд по дороге.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, по всей видимости, грузовик, попавший в аварию, не перевозил битум, иначе он бы опрокинулся. «Видно по следам: он метров 150 пропахал полосу, возможно, колесо у него подклинило, потом вправо чуть принял, его развернуло, и он в левую сторону ушел, если со стороны Зеи смотреть», – поделился очевидец.

По его словам, в ДТП обошлось без пострадавших.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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