В Приамурье в ДТП попал битумовоз

29 апреля в Зейском районе в ДТП попал битумовоз. Это произошло на трассе Зея – Тыгда. Машина заблокировала проезд по дороге.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, по всей видимости, грузовик, попавший в аварию, не перевозил битум, иначе он бы опрокинулся. «Видно по следам: он метров 150 пропахал полосу, возможно, колесо у него подклинило, потом вправо чуть принял, его развернуло, и он в левую сторону ушел, если со стороны Зеи смотреть», – поделился очевидец.

По его словам, в ДТП обошлось без пострадавших.