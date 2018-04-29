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Победительницей чемпионата «Открой рот» в Благовещенске стала студентка БГПУ (фото)

Победительницей чемпионата «Открой рот» в Благовещенске стала студентка БГПУ (фото)

28 апреля в Благовещенске прошел чемпионат по чтению вслух «Открой рот». За победу боролись 14 участников, в итоге поздравления принимала студентка БГПУ Ирина Пестерева.

Формат чемпионата «Открой рот» предполагает, что участники должны вслух прочитать перед зрителями и жюри фрагмент литературного произведения, с которым заранее не знакомились.

Судили собравшихся победитель соревнований прошлых лет Алексей Воскобойников, один из «отцов» чемпионата в Благовещенске Евгений Еремин, а также метеоролог и блогер Светлана Казачинская.

В финале участие принимал Михаил Обухов – один из самых старших участников конкурса. Несмотря на статус фаворита, он занял второе место, уступив Ирине Пестеревой. Финалисты читали стихотворения Андрея Вознесенского.

«Я пришла на этот конкурс в первый раз, о нем услышала только три дня назад. Для меня это было очень интересно, необычно и волнительно. Когда видишь текст первый раз, ты не знаешь, как его читать. Это сложно, но в целом мне очень понравилось, новый опыт», – рассказала Ирина ИА «Амур.инфо».

Теперь студентка представит Благовещенск и Приамурье на следующем этапе чемпионата. Он пройдет в Иркутске 19 мая.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Странное название конкурса

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    бабаягаСтранное название конкурса


    Название неудачное.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    А где фото то победительницы чемпионата Ирины Пестеревой? Хотя ее допуск к участию неверен, все-таки она - филолог (пусть и будущий), да к тому же такая актриса, что хоть сейчас в театр, на сцену... Т.е. она имела явное преимущество перед другими участниками, а это несправедливо ((

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