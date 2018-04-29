Победительницей чемпионата «Открой рот» в Благовещенске стала студентка БГПУ (фото)

28 апреля в Благовещенске прошел чемпионат по чтению вслух «Открой рот». За победу боролись 14 участников, в итоге поздравления принимала студентка БГПУ Ирина Пестерева.

Формат чемпионата «Открой рот» предполагает, что участники должны вслух прочитать перед зрителями и жюри фрагмент литературного произведения, с которым заранее не знакомились.

Судили собравшихся победитель соревнований прошлых лет Алексей Воскобойников, один из «отцов» чемпионата в Благовещенске Евгений Еремин, а также метеоролог и блогер Светлана Казачинская.

В финале участие принимал Михаил Обухов – один из самых старших участников конкурса. Несмотря на статус фаворита, он занял второе место, уступив Ирине Пестеревой. Финалисты читали стихотворения Андрея Вознесенского.

«Я пришла на этот конкурс в первый раз, о нем услышала только три дня назад. Для меня это было очень интересно, необычно и волнительно. Когда видишь текст первый раз, ты не знаешь, как его читать. Это сложно, но в целом мне очень понравилось, новый опыт», – рассказала Ирина ИА «Амур.инфо».

Теперь студентка представит Благовещенск и Приамурье на следующем этапе чемпионата. Он пройдет в Иркутске 19 мая.