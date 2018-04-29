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29апреля
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сегодня, 10:16 8

В Амурском кадетском корпусе учащийся отравился хлоркой

В Амурском кадетском корпусе учащийся отравился хлоркой
Фото: onf.ru

На днях в Амурском кадетском корпусе в Благовещенске случилось происшествие с одним из воспитанников. Мальчик отравился, случайно выпив немного хлорки, сообщил ИА «Амур.инфо» информированный источник.

По его сведениям, инцидент произошел 27 апреля. Жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает, у него зафиксировано легкое отравление.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Как стало известно агентству, родители отказались от написания заявления. При этом, по сведениям источника, инцидент произошел из-за шалости другого воспитанника.

В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области подтвердили, что ребенок отравился.

«Со стороны воспитателей учреждения никаких нарушений не выявлено. Наоборот, сотрудниками Амурского кадетского корпуса были предприняты своевременные меры, сразу же оказана помощь, оперативно вызваны медики. В настоящее время пострадавший находится дома. В отношении второго кадета ведут работу сотрудники ПДН», – сказали в пресс-службе.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    началось

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    чушь какая. как можно выпить по ошибке жутко воняющую хлорку?

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Слышим звон да не знаем где он

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    они ей что форму маркировали? так это было еще в 70 года

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    46 минут назад

    Асада разбомбить!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    tankist btb

    они ей что форму маркировали? так это было еще в 70 года



    мы и в 2003 году хлоркой маркировали, ничего страшного.. в писуарах тоже хлорка была, дневальный если балбес, то как пойдёшь по малой нужде, так стоишь и плачешь

  • Бермудский

    Бермудский
    43 минуты назад

    Леонидова

    чушь какая. как можно выпить по ошибке жутко воняющую хлорку?



    с бодуна

    как

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