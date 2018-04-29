В Амурском кадетском корпусе учащийся отравился хлоркой

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На днях в Амурском кадетском корпусе в Благовещенске случилось происшествие с одним из воспитанников. Мальчик отравился, случайно выпив немного хлорки, сообщил ИА «Амур.инфо» информированный источник.

По его сведениям, инцидент произошел 27 апреля. Жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает, у него зафиксировано легкое отравление.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Как стало известно агентству, родители отказались от написания заявления. При этом, по сведениям источника, инцидент произошел из-за шалости другого воспитанника.

В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области подтвердили, что ребенок отравился.

«Со стороны воспитателей учреждения никаких нарушений не выявлено. Наоборот, сотрудниками Амурского кадетского корпуса были предприняты своевременные меры, сразу же оказана помощь, оперативно вызваны медики. В настоящее время пострадавший находится дома. В отношении второго кадета ведут работу сотрудники ПДН», – сказали в пресс-службе.