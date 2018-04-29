Пятилетней благовещенке с ДЦП не хватает денег на лечение

Пятилетней жительнице Благовещенска Элине Рыбаченок с диагнозом ДЦП не хватает денег на лечение. Основную сумму семье уже удалось собрать. На реабилитацию в сочинской клинике необходимо еще 120 тысяч рублей.

С виду девочка ничем не отличается от своих сверстников, только ходить и стоять долго сама еще не может из-за ДЦП. После рождения Элина пролежала в реанимации почти две недели. Врачи сразу предупредили, что лечение будет долгим, а возможно, и пожизненным.

«Нам сразу сказали, что будут проблемы, готовьтесь к лечению, вот мы и лечимся с самого рождения. Она поздно начала все делать, головку держать, ползать, села поздно, ножками самостоятельно не смогла пойти, и нам дали инвалидность с диагнозом ДЦП», – рассказывает мама Элины Елена Рыбаченок.

До двух лет малышку лечили в городе с помощью лекарств и мануальной терапии. Потом семья начала проходить курсы реабилитации в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске. Улучшения были, но незначительные. Надежда на выздоровление появилась, когда узнали о реабилитационном центре в Сочи. Это филиал Харбинской клиники. Китайские специалисты уже приезжали в Благовещенск и готовы принять девочку. На очередной курс лечения пришлось собирать более полумиллиона рублей. Двоих детей Елена воспитывает одна и может рассчитывать только на помощь неравнодушных людей.

«У нас уже большая часть суммы собрана, спасибо всем, кто нам помогал и помогает. Нам осталось собрать 120 тысяч, но мы уже купили билеты, потому что у нас билеты льготные. Надеемся там пробыть весь срок – вызов на три месяца», – говорит Елена Рыбаченок.

Мама Элины не унывает. Несколько лет назад врачи утверждали, что девочка не сможет даже встать, но ежедневные занятия постепенно дают результат. Элина может залезть на шведскую стенку и немного повисеть. С помощью опоры может ходить и научилась спускаться по лестнице. Для этого в доме сделали специальные перила.

Вылет в Сочи запланирован на 14 мая. Там семья пробудет до конца лета. И если на начальный этап лечения средств хватит, то к августу нужно собрать всю сумму, чтобы у Элины появился шанс на более полноценную жизнь.

Номер счета: 408 17 810 7 03010027238.

Мобильный телефон: 8-962-285-55-85 (мама, Елена Рыбаченок).