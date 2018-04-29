Глава РЖД Белозеров задекларировал доход 2017 года свыше 180 миллионов рублей

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Руководитель РЖД не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.

Общий доход супруги Белозерова в 2017 году составил 26,4 миллиона рублей. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. В собственности супруги президента компании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадрата. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.

Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.

Компания полностью сбалансировала свой финансовый результат, уже второй год подряд делая это без государственных субсидий, и добилась роста чистой прибыли. Затраты были оптимизированы на 65 миллиардов рублей. Производительность труда в компании в 2017 году выросла на 9,2 %, при этом в течение года дважды проиндексирована заработная плата железнодорожников, говорится в сообщении РЖД.

Как сообщало Амур.инфо, прежний руководитель РЖД Владимир Якунин, возглавлявший компанию с 2005 по 2015 год, ни разу не публиковал свою декларацию о доходах. И впервые раскрыл зарплату в мае 2015 года, за несколько месяцев до ухода. В беседе с Forbes Якунин рассказал, что зарабатывает от 4 до 5,5 миллиона рублей в месяц.