Благовещенец пойдет под суд из-за сообщения о минировании школы

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В Благовещенске 28 апреля прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра. 36-летнего мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в школе.

Установлено, что инцидент произошел 13 января 2018 года, в вечернее время. Горожанин находился по месту своего жительства. После употребления спиртного, он решил пошутить. Со своего телефона благовещенец позвонил на номер 112 и сообщил диспетчеру заведомо ложную информацию о том, что в здании одной из школ Благовещенска заложено взрывное устройство. После того как сообщение диспетчером было принято, мужчина лег спать.

Для проверки полученного сообщения были привлечены силы правоохранительных органов Благовещенска. Ими было установлено, что сообщение о взрывном устройстве является ложным.

Как сообщает прокуратура Амурской области, был причинен материальный ущерб в размере от 2 000 до 8 000 рублей.

За совершение такого преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.