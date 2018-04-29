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29апреля
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При пожаре в Благовещенске люди оказались в дымовой ловушке

При пожаре в Благовещенске люди оказались в дымовой ловушке
Фото: 28.mchs.gov.ru (с места пожара)

Стали известны подробности пожара, который случился в Благовещенске вечером 28 апреля. Накануне горела квартира в пятиэтажном доме по адресу: улица Калинина, 132. Как выяснилось, при пожаре были спасены несколько человек.

На момент прибытия первых боевых расчетов из окна квартиры на пятом этаже шел густой дым. В подъезде наблюдалось сильное задымление. В дымовой ловушке оказались четверо жителей соседней квартиры. Троих взрослых и одного ребенка в специальных спасательных устройствах по лестничному маршу пожарные вывели на свежий воздух. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Открытый огонь был ликвидирован в 19:31. В результате пожара в квартире повреждены домашние вещи, квартира закопчена по всей площади.

Предположительно, пожар возник из-за детской шалости с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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