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28 апреля 2018, 22:20 4

В Госдуму внесен законопроект о выплате депутатам средней зарплаты по стране

В Госдуму внесен законопроект о выплате депутатам средней зарплаты по стране
Фото: ria.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, который приравнивает заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране – это 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Кроме того, законопроект отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса, пишет РИА Новости.

Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Правительство законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской работы – черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью – «общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип».

Поэтому, отмечает правительство, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что депутаты и сенаторы обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями».

Ранее РБК сообщал, что средний доход депутатов Госдумы за 2017 год вырос на 25,6 % по сравнению с предыдущим годом и составил 23,5 миллиона рублей. Доходы сенаторов в среднем увеличились на 47 % — до 44 миллионов.

В марте Росстат сообщил, что средняя зарплата госслужащих в 2017 году составила 118 тысяч рублей в месяц.

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#политика #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Еще бы они поддержали этот закон. чинушки не враги себе. доны блин.

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    1 час назад

    Ну они от этого не обеднеют так то. Будут дальше лоббировать свои бизнесы и маять бабос. Че вы думали, они одной депутатской ставкой живут чтоль...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    предлагают потому что не проголосуют-пиарятся

  • Tуман

    Tуман
    59 минут назад

    Мирон с Нилом похоже на чём-то сидят. Идиоты.

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