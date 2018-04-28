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28апреля
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В Благовещенске случился пожар в пятиэтажке (видео)

В Благовещенске случился пожар в пятиэтажке (видео)

Вечером 28 апреля в Благовещенске произошел пожар в пятиэтажном доме по адресу: улица Калинина, 132. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 19:19. Горела квартира, расположенная на пятом этаже. Пожарные прибыли на место в 19:24 и приступили к тушению.

На пожаре были задействованы силы в составе 16 человек, 4 автоцистерн и 2 автолестниц, также участвовали спасатели ГО ЧС Благовещенска.

О последствиях пожара пока информации нет, подчеркнули в пресс-службе. Нет сведений и о возможных пострадавших. Известно, что некоторых людей пришлось спасать при помощи автолестниц.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

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#пожары #происшествия

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