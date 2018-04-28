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28апреля
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В Приамурье охотятся на любителей жарить шашлыки во время ЧС

В Приамурье охотятся на любителей жарить шашлыки во время ЧС

В Приамурье отдыхающих и дачников просят забыть о разведении костров как минимум до середины мая. В области сейчас сложная пожарная обстановка, и действует режим ЧС. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.

С начала пожароопасного периода ежедневно сотрудники лесхоза, полиции и МЧС проверяют места отдыха и дачные поселки. За это время было выписано штрафов почти на полтора миллиона рублей. Чаще всего поджигателями становятся любители шашлыков на природе и дачники, которые, наводя порядок на участке, разводят огонь.

«Местное население выбирается на дачные массивы. На дачным массивах уже занимаются выжиганием, уборкой. Проводим превентивные меры, беседы», – рассказывает руководитель благовещенского лесничества Виктор Куловеров.

Рейды проводят ежедневно и практически всегда находят нарушителей. Одним из них стала пенсионерка, которая развела небольшой костер. За это ей грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Оплатить штраф придется в течение 70 дней.

В рейды во время пожароопасного периода выходят сотрудники МЧС и местных администраций. Больше всего административных протоколов составили в Зейском, Селемджинском, Тындинском и Шимановском районах.

«В этом году, по сравнению с прошлым, у нас намного больше протоколов именно по этой тематике – нарушение противопожарной безопасности в лесу. Нарушения растут в геометрической прогрессии. Это все связано с погодными условиями», – говорит Виктор Куловеров.

С начала пожароопасного периода, который в этом году установили 2 апреля, сотрудники лесничества выписали 15 протоколов в отношении нарушителей в Благовещенском районе. Почти двести – во всем Приамурье.

В праздничные дни патрулирование усилится. Только в Благовещенском районе вместо 4 групп будут работать 11.

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#пожары

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    40 минут назад

    люди не понимают всей опасности

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