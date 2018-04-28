Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:50 0

На «Амурскую осень» приедет Елена Летучая

На «Амурскую осень» приедет Елена Летучая
Фото: primamedia.ru

В сентябре в Благовещенске пройдет XVI фестиваль кино и театра «Амурская осень». Среди звездных гостей мероприятия будет Елена Летучая – известная телеведущая, бывшая амурчанка.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, в Благовещенске Елена Летучая станет артисткой спектакля «Родственные связи». Он будет представлен на фестивале в рамках конкурса антрепризных спектаклей.

Планируется, что всего в конкурсной программе нынешнего фестиваля кино и театра будет представлено 10 спектаклей. Один спектакль ожидается вне конкурса.

«Амурская осень–2018» пройдет в Благовещенске с 15 по 23 сентября. До старта фестиваля состоится большой «пролог» по Амурской области. В этом году мероприятие посвящено 160-летию Приамурья.

Просмотров всего: 220

#Амурская осень #визиты #культура

распечатать


Культура 1

«Моя Мишель» в Благовещенске исполнила новые песни
Общество 1

В Благовещенске стартует первый в России «День книги»
Культура

Амурский театр кукол покажет первый спектакль на китайском языке
Культура

Благовещенский фестиваль «Амурское Албазино» вошел в топ событий у туристов в майские праздники
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь