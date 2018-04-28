На «Амурскую осень» приедет Елена Летучая

Фото: primamedia.ru

В сентябре в Благовещенске пройдет XVI фестиваль кино и театра «Амурская осень». Среди звездных гостей мероприятия будет Елена Летучая – известная телеведущая, бывшая амурчанка.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, в Благовещенске Елена Летучая станет артисткой спектакля «Родственные связи». Он будет представлен на фестивале в рамках конкурса антрепризных спектаклей.

Планируется, что всего в конкурсной программе нынешнего фестиваля кино и театра будет представлено 10 спектаклей. Один спектакль ожидается вне конкурса.

«Амурская осень–2018» пройдет в Благовещенске с 15 по 23 сентября. До старта фестиваля состоится большой «пролог» по Амурской области. В этом году мероприятие посвящено 160-летию Приамурья.