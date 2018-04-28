Скульптура оленя на набережной Благовещенска опять лишилась рога

У скульптуры оленя, которая находится рядом с детской площадкой на набережной Благовещенска, снова нет одного рога. На это обратила внимание жительница Благовещенска. Она прислала фотографию ИА «Амур.инфо».

По словам горожанки, снимок был сделан вечером 27 апреля. Она отметила, что отломанного рога рядом со скульптурой не было, видимо, его кто-то забрал.

Также внимание благовещенки привлекла скульптура в виде лампы, которая имела весьма потрепанный вид.

Каких-либо других повреждений объектов, установленных на детской площадке и вблизи нее, горожанка не заметила.

«Жалко, что и народ ломает, и погодные условия… Площадка вроде новая, но выглядит так, как будто стоит там не первый год», – отмечает женщина.

Связаться с пресс-службой администрации Благовещенска для уточнения информации на момент публикации не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, детскую площадку на набережной Благовещенска открывали дважды – 30 сентября и 7 октября 2017 года. Причина в том, что она пострадала от действий горожан, которые ломали установленные объекты, и ее пришлось закрывать на ремонт. Скульптуре оленя отламывали рога как минимум дважды.