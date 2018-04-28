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28апреля
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сегодня, 20:14 4

Скульптура оленя на набережной Благовещенска опять лишилась рога

Скульптура оленя на набережной Благовещенска опять лишилась рога

У скульптуры оленя, которая находится рядом с детской площадкой на набережной Благовещенска, снова нет одного рога. На это обратила внимание жительница Благовещенска. Она прислала фотографию ИА «Амур.инфо».

По словам горожанки, снимок был сделан вечером 27 апреля. Она отметила, что отломанного рога рядом со скульптурой не было, видимо, его кто-то забрал.

Также внимание благовещенки привлекла скульптура в виде лампы, которая имела весьма потрепанный вид.

Каких-либо других повреждений объектов, установленных на детской площадке и вблизи нее, горожанка не заметила.

«Жалко, что и народ ломает, и погодные условия… Площадка вроде новая, но выглядит так, как будто стоит там не первый год», – отмечает женщина.

Связаться с пресс-службой администрации Благовещенска для уточнения информации на момент публикации не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, детскую площадку на набережной Благовещенска открывали дважды – 30 сентября и 7 октября 2017 года. Причина в том, что она пострадала от действий горожан, которые ломали установленные объекты, и ее пришлось закрывать на ремонт. Скульптуре оленя отламывали рога как минимум дважды.

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Рацион кормления однако нужно менять

    Полезные продукты для восстановления запасов кальция Какой кальций лучше усваивается организмом – это задача номер один, которая поможет насытить организм микроэлементами. Не забывайте о том, что прочность костей напрямую зависит от того, что присутствует в рационе.. Именно они и ослабляют костную ткань. Такое свойство объясняется высоким содержанием фосфора в выше перечисленных продуктах. Фосфор повышает кислотность крови и при этом увеличивает выведение полезного кальция из организма. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/252973/kakoy-kaltsiy-luchshe-usvaivaetsya-v-organizme-otzyivyi-rekomendatsii-spetsialistov

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Мож он сам рога сбросил. Как раз, время.

  • Братеев1

    Братеев1
    38 минут назад

    измазать рога вонючей краской и всех делов

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    6 минут назад

    А ведь сколько пословиц и поговорок на эту тему сложил русский народ:" Не плюй в колодец-самому пить придётся", "Не ломай рога оленю, ибо у самого вырастут" и т.д.. Всё таки не хватает культуры пития бытия у наших граждан.

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