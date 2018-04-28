Двух таксистов-нелегалов выявили в Благовещенске

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Сотрудники амурского минтранса и МО МВД России «Благовещенский» выявили двух водителей-нарушителей. Они осуществляли нелегальные перевозки пассажиров на территории областного центра.

В отношении одного водителя сотрудниками ГИБДД были составлены материалы за управление транспортным средством с незаконно нанесенной цветографической схемой легкового такси.

В отношении второго водителя правоохранители составили материалы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица.

Как сообщается в Инстаграме министерства транспорта и строительства Амурской области, амурчанам рекомендуют пользоваться услугами только легальных перевозчиков.