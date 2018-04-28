В Благовещенске разыскивают подозреваемых в нападении, совершенном прошлым летом

Фото: 28.мвд.рф

Амурская полиция просит граждан оказать содействие в установлении личностей двух мужчин. Их подозревают в нападении и ограблении, совершенных на улице в Благовещенске.

9 июля 2017 года около 04:10 во дворе дома № 37 по улице Шимановского двое неустановленных лиц нанесли телесные повреждения мужчине. У него была похищена сумка с личным имуществом, документами и денежными средствами.

В совершении преступления подозреваются:

– мужчина: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, среднеазиатский тип лица, глаза темные, волосы черные средней длины, лицо чистое без особых примет, речь без акцента;

– мужчина: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, славянской внешности, волосы короткие светлые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, просят сообщить по телефонам: 8 (41642) 59-41-05, 8 (41642) 59-41-09, 8-914-559-20-00.

Видео: 28.мвд.рф