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28апреля
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Определены лучшие педагоги Амурской области 2018 года

Определены лучшие педагоги Амурской области 2018 года
Фото пресс-службы министерства образования и науки Амурской области

Стали известны итоги областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». В Амурском педагогическом колледже прошла торжественная церемония закрытия.

«Правительство Амурской области осознает свою ответственность за то, чтобы ваш достойный труд получал, во-первых, соответствующее финансовое вознаграждение, и мы эти обязательства обязательно выполним. И второе, мы будем продолжать работать по созданию новых учебных мест в наших дошкольных образовательных учреждениях и школах», – сказала зампред регионального правительства Ольга Лысенко перед вручением главных призов.

По итогам конкурсов победителями соревнований стали воспитатель детского сада № 2 города Райчихинска Валентина Гармаш и учитель химии гимназии № 1 города Благовещенска Анна Коротаева. Эти педагоги получили дипломы министерства образования и науки Амурской области, переходящие статуэтки, а также денежные премии от губернатора Амурской области Александра Козлова в размере 100 тысяч рублей.

Осенью при поддержке регионального правительства лидеры конкурсов поедут на следующий этап соревнований всероссийского масштаба. Средства на эту статью расходов уже предусмотрены в региональном бюджете, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Серебряные и бронзовые призеры также получили дипломы регионального минобрнауки и денежные премии губернатора в размере 60 и 40 тысяч рублей соответственно.

После оглашения имен победителей посредством видеосообщения участников конкурсов поздравил губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Приветствую всех, кто собрался сегодня в этом зале. К сожалению, не могу лично находиться рядом с вами. Лесные пожары буйствуют на территории нашей области, в Приамурье объявлен режим ЧС, – сказал глава региона. – Профессия педагог – это не просто механическая передача знаний. Задача, стоящая перед вами, куда масштабней и важней – сделать из дошколят и учеников достойных граждан России. Имена победителей – оглашены. Я поздравляю вас! Но хочу подчеркнуть, что все участники уже лучшие. Вы все – лучшие учителя и воспитатели Амурской области. Спасибо вам за ваш нелегкий труд».

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#конкурсы #образование

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