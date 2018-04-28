Благовещенку обокрали в торговом центре (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее женщину, которую подозревают в краже. Ролик снят в торговом центре, расположенном в Благовещенске по адресу: улица 50-летия Октября, 61. Неизвестная сумела открыть чужой шкафчик для хранения вещей посторонним ключом.

Жертвой кражи стала жительница Благовещенска Анна, это произошло 27 апреля. Горожанка рассказала ИА «Амур.инфо», что оставила в шкафчике, который относится к супермаркету в ТЦ, косметическое средство – сыворотку.

«Подошла забирать – ячейка открыта, ключа нет. Попросила показать запись с видеокамеры. Оказывается, пришла какая-то женщина в 18:10, открыла эту ячейку ключом от ячейки из другого магазина. У нее был ключ девятый, у меня была ячейка девятая. Открыла, забрала товар на шесть тысяч и ушла», – говорит Анна.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Пострадавшая обратилась в полицию. В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» подтвердили, что заявление по данному факту поступило.

«Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия. Оперативники просматривают камеры видеонаблюдения, устанавливают лиц, причастных к данному инциденту. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Анна просит откликнуться очевидцев происшествия или тех, кто узнал подозреваемую. Телефоны для связи: 8-914-060-15-17 (Анна), 8-968-246-64-66 (Николай, муж).