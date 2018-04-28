В Благовещенске открылся дом вверх дном (фото)

Житель Благовещенска, побывавший в перевернутом доме со своей дочерью, рассказал, что аттракцион производит сильное впечатление. «Когда заходишь, сразу начинает голова кружиться и тошнит. Дом под наклоном устроен. Но нас об этом на входе сразу предупредили», – рассказал Евгений.

Ограничений по возрасту для посещения нового аттракциона нет. Дети до пяти лет допускаются бесплатно. Посетители рассказали, что ходить по дому можно сколько угодно времени, можно фотографироваться. Также внутри находится сотрудница, которая может сфотографировать посетителей всех вместе.

«Приятно было, что нам объясняли, как лучше сфотографироваться, чтобы перевернутое фото смотрелось интереснее, – добавил Евгений. – Дом небольшой, есть два этажа. Но сделано всё умело. Открываешь шкафчик, а там внутри крупы лежат».

Он добавил, что в перевернутом доме было довольно много посетителей, несмотря на то, что в парке почти никого не было.