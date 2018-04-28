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28апреля
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сегодня, 17:42 3

Погорельцы с улицы Новой могут рассчитывать на временное муниципальное пристанище

Погорельцы с улицы Новой могут рассчитывать на временное муниципальное пристанище

Погорельцы, чьи дома пострадали в огне на улице Новой, могут рассчитывать на предоставление временного муниципального жилья. Это касается и тех, чье строение находилось в муниципальной собственности, и тех, чье жилье было в частной собственности.

По информации городской администрации, из четырех сгоревших домов, только один был муниципальным – это строение по адресу: улица Новая, 13А.

Согласно статье 95 Жилищного кодекса РФ, жилье из маневренного фонда может быть предоставлено на 11 месяцев тем, у кого «единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств».

При этом уточняется, что по закону собственники сами несут бремя содержания и ответственности за сохранность своего имущества. Поэтому предоставить жилое помещение маневренного фонда погорельцам администрация может только на 11 месяцев. Чтобы за это время люди решили вопрос восстановления или ремонта пострадавшего в пожаре дома.

Тем, кто проживает в муниципальном жилье, срок предоставления маневренного фонда определяется в индивидуальном порядке. Воспользоваться своим правом на временное жилье решила семья Анны Кочергиной из 10 человек. Сейчас они живут у одной из взрослых дочерей женщины.

В настоящее время свободные жилые помещения маневренного фонда есть в различных районах города. В большинстве случаев, это комнаты в МКД (бывшие общежития) средней площадью от 12 до 18 квадратных метров. Предоставление таких жилых помещений осуществляется из расчета не менее 6 квадратов на человека.

Муниципальный маневренный фонд находится в постоянном использовании, не пустует, поэтому возможность выбора помещения у людей, как правило, отсутствует. В то же время вопрос предоставления решается в индивидуальном порядке, исходя из состава семьи, информирует пресс-служба мэрии.

Также погорельцы могут рассчитывать на единовременные выплаты, в общей сложности в размере 40 тысяч рублей. Уже несколько семей заявили о желании восстановить сгоревшие постройки. Одна семья несколько ночей проводит на пожарище, чтобы отпугнуть мародеров, которые, по словам горожан, уже начали проявлять интерес к обугленным строениям и уцелевшим предметам.

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#городская власть #жизнь #пожары #производство

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Комментарии
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  • gbsdex

    gbsdex
    2 минуты назад

    Там будет стоять новый дом. Есть проект!!! Согласован и утверждено строительство 4-х девяти этажек!!!! Люди, вам не дадут там жить!!! Амур инфо когда вы уже напишите статью у том, что будет в этом квартале.

  • gbsdex

    gbsdex
    1 минута назад

    http://www.admblag.ru/bank/admpost-1/2018-1/02--3/4143--535-26022018

  • gbsdex

    gbsdex
    40 секунд назад

    26.02.2018

    № 535 от 26.02.2018

    Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 11 города Благовещенска

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