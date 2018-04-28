Погорельцы с улицы Новой могут рассчитывать на временное муниципальное пристанище

По информации городской администрации, из четырех сгоревших домов, только один был муниципальным – это строение по адресу: улица Новая, 13А.

Согласно статье 95 Жилищного кодекса РФ, жилье из маневренного фонда может быть предоставлено на 11 месяцев тем, у кого «единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств».

При этом уточняется, что по закону собственники сами несут бремя содержания и ответственности за сохранность своего имущества. Поэтому предоставить жилое помещение маневренного фонда погорельцам администрация может только на 11 месяцев. Чтобы за это время люди решили вопрос восстановления или ремонта пострадавшего в пожаре дома.

Тем, кто проживает в муниципальном жилье, срок предоставления маневренного фонда определяется в индивидуальном порядке. Воспользоваться своим правом на временное жилье решила семья Анны Кочергиной из 10 человек. Сейчас они живут у одной из взрослых дочерей женщины.

В настоящее время свободные жилые помещения маневренного фонда есть в различных районах города. В большинстве случаев, это комнаты в МКД (бывшие общежития) средней площадью от 12 до 18 квадратных метров. Предоставление таких жилых помещений осуществляется из расчета не менее 6 квадратов на человека.

Муниципальный маневренный фонд находится в постоянном использовании, не пустует, поэтому возможность выбора помещения у людей, как правило, отсутствует. В то же время вопрос предоставления решается в индивидуальном порядке, исходя из состава семьи, информирует пресс-служба мэрии.

Также погорельцы могут рассчитывать на единовременные выплаты, в общей сложности в размере 40 тысяч рублей. Уже несколько семей заявили о желании восстановить сгоревшие постройки. Одна семья несколько ночей проводит на пожарище, чтобы отпугнуть мародеров, которые, по словам горожан, уже начали проявлять интерес к обугленным строениям и уцелевшим предметам.