Минлесхоз Приамурья: искажения информации о природных пожарах нет и не может быть

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В амурском министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности корреспонденту Амур.инфо рассказали, почему данные о природных пожарах, предоставляемые местными специалистами и членами Гринпис, отличаются друг от друга. В ведомстве отметили, что регион заинтересован в показании реальных цифр и искажения информации нет.

Как пояснил и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев, при возникновении пожара все силы бросают на его ликвидацию. Информацию по площади, пройдённой огнем, передает спутник. «Однако, во-первых, он имеет около 30 % погрешности, во-вторых, спутник реагирует на температуру и видит не только территорию, охваченную огнем, но и дым. Именно поэтому идет искажение реальной горимой площади», – сказал Михаил Ковалев.

Для того чтобы актуализировать пройденные пожарами площади, министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области после нормализации лесопожарной обстановки будут проведены облет и проверка всех возгораний, специалисты также сделают инструментальные замеры. После этого можно будет увидеть реальные цифры. Тогда никаких расхождений не будет, отметили в ведомстве. Сверка пройдет примерно в конце мая.

«Никакого злого умысла или искажения информации ради каких-то показателей нет и не может быть. Мы заинтересованы в показании реальных цифр – нет смысла их скрывать, зная, что есть и спутниковый мониторинг наблюдения, и организации, которые следят за достоверностью данных. На сегодня наша главная задача – стабилизировать лесопожарную обстановку на территории Амурской области», – добавил и.о. министра.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 267 природных пожаров на общей площади 464 465 гектаров. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 120 природных пожаров на общей площади 31 446 гектаров.

Больше всего природных пожаров в этом году было зарегистрировано на территориях Зейского, Магдагачинского, Шимановского, Сковородинского и Благовещенского районов. Ни в одном районе, по данным Амурского ГЗ и ПБ, огонь не смог подойти близко к населенным пунктам, и жилые дома не пострадали.

Основные причины возникновения природных пожаров, по словам специалистов, – умышленные поджоги населения и несоблюдение мер пожарной безопасности. Это, например, не затушенные сигареты или нарушение правил складирования топлива. Также появлению возгорания способствует высокая температура воздуха, сильный ветер и сухая растительность.

Пока в области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. На всей территории по-прежнему действует режим ЧС. Все силы и средства оперативно реагируют на любое возгорание, отметили в Амурском центре ГЗ и ПБ. На сегодняшний день в области к тушению пожаров привлечены уже более 1 200 человек, в том числе спасатели и парашютисты из других регионов. В ближайшее время планируется прибытие еще одной группировки ФБУ «Авиалесоохрана» для тушения пожаров.