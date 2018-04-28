Прокуратура обнаружила свалку в Благовещенске, проверив информацию Амур.инфо

В районе старого Новотроицкого шоссе действительно находится незаконная стихийная свалка. Было установлено, что нарушено законодательство об охране окружающей среды, экологическое и санитарно-эпидемиологическое законодательства.

Прокурор в адрес администрации города внес представление об устранении нарушений. Документ рассмотрели и удовлетворили, выявленная свалка в настоящее время включена в реестр несанкционированных. Работы по ее ликвидации запланированы на второе полугодие 2018 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.