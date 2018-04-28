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28апреля
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сегодня, 16:57 5

На стеле, установленной на площади Победы в Благовещенске, обнаружена опечатка

На стеле, установленной на площади Победы в Благовещенске, обнаружена опечатка

Горожане обнаружили опечатку на стеле, установленной на площади Победы в Благовещенске. В словосочетании «Великой Отечественной войне» пропущена одна буква «в» во втором слове. При этом стела стоит на площади уже около десяти лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проект реконструкции площади Победы подготовили в 2007 году. Благовещенский Совет ветеранов ознакомился с ним и одобрил. Автором проекта был Дмитрий Еськов. Стелу со списком воинов-амурцев, погибших в Великой Отечественной войне, изготовили в ноябре 2008 года. Вся реконструкция площади завершилась к маю 2009-го.

Все эти годы на стеле была опечатка в строке: «Амурцы – полные кавалеры ордена Славы в Великой Отечестенной войне».

В пресс-службе городской администрации сообщили, что управлению культуры администрации Благовещенска эта проблема известна. При поступлении соответствующего материала – плитки – художники выполнят повторную гравировку. Часть мемориала, содержащая ошибку, будет заменена.

Похожая ситуация возникла в Благовещенске с памятником жертвам политических репрессий в октябре 2012 года. Там ошибка закралась в слово «распологались» и была обнаружена сразу – во время открытия памятника.

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#память #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Хорошо ещё не 37, вот правда, иначе ...........

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Ой, действительно, ошибка. Но есть и другие ошибки – у кавалеров ордена Славы два раза дана одна фамилия - Харитонов И.П. Кого-то, наверно, пропустили тогда?А одна фамилия с ошибками дана – не Тагаев, а Тогоев, помню, уже кто-то говорил об этом.

    Кстати, это в Благовещенске областной ведь мемориал, а почему нет городского - благовещенского?

  • E7577lena

    E7577lena
    1 час назад

    Как областной? И все погибшие жители области там? Я думала только города. Деда моего из Путятино нет,точно.

  • Е.Петров

    Е.Петров
    1 час назад

    Вообще-то упомянутый дважды Харитонов И.П. (призванный Михайловским РВК) еще 50 лет назад был лишен наград - орденов Славы, как осужденный в 1966 году по Приговору суда...

    Надо бы тем, кто готовил Списки для Мемориала все-таки их согласовывать с областным Музеем. Исправлять ошибки, конечно нужно, и, кстати, нужно добавлять и новые, ранее неизвестные имена Героев и кавалеров,а таковых имен немало.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    20 минут назад

    Надеюсь не дойдет до маразма..

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