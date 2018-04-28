На стеле, установленной на площади Победы в Благовещенске, обнаружена опечатка

Горожане обнаружили опечатку на стеле, установленной на площади Победы в Благовещенске. В словосочетании «Великой Отечественной войне» пропущена одна буква «в» во втором слове. При этом стела стоит на площади уже около десяти лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», проект реконструкции площади Победы подготовили в 2007 году. Благовещенский Совет ветеранов ознакомился с ним и одобрил. Автором проекта был Дмитрий Еськов. Стелу со списком воинов-амурцев, погибших в Великой Отечественной войне, изготовили в ноябре 2008 года. Вся реконструкция площади завершилась к маю 2009-го.

Все эти годы на стеле была опечатка в строке: «Амурцы – полные кавалеры ордена Славы в Великой Отечестенной войне».

В пресс-службе городской администрации сообщили, что управлению культуры администрации Благовещенска эта проблема известна. При поступлении соответствующего материала – плитки – художники выполнят повторную гравировку. Часть мемориала, содержащая ошибку, будет заменена.

Похожая ситуация возникла в Благовещенске с памятником жертвам политических репрессий в октябре 2012 года. Там ошибка закралась в слово «распологались» и была обнаружена сразу – во время открытия памятника.