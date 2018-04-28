На ж/д переезде в Амурской области установят «памятник» искореженному автомобилю

На нескольких железнодорожных переездах ЗабЖД, в том числе в Амурской области, появятся макеты поврежденных в ДТП автомобилей. Первый такой объект появился на станции разъезд № 83 участка Карымская – Забайкальск. Автомобиль станет памятником жертвам ДТП и одновременно напомнит водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения на переездах.

«Настоящий автомобиль "Жигули" закреплен на жесткой металлической стойке и хорошо виден даже с большого расстояния. Также на стойке размещен информационный щит с призывом к водителям быть внимательными при пересечении железнодорожных путей. Разъезд № 83 выбран не случайно. В этом районе неоднократно фиксировались дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах», – сообщили в ЗабЖД.

В дальнейшем визуальные предупреждения в виде автомобилей, поврежденных после аварий, появятся на 20 железнодорожных переездах, где по вине недисциплинированных водителей произошло наибольшее количество аварий. В том числе речь идет о Приамурье.

«Пока нельзя точно сказать, в какие сроки и где именно появится макет на территории Амурской области. Мы сделали только первый шаг. Дальше уже будем постепенно определяться со сроками и переездами», – добавили в ЗабЖД.

С начала 2018 года в границах Забайкальской железной дороги произошло три ДТП на железнодорожных переездах. Одно случилось в Забайкальском крае, в результате которого пострадал водитель транспортного средства. И еще две аварии произошли в Амурской области, в одной из которых погиб водитель.

В 2017 году в границах Забайкальской железной дороги произошло 11 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах: в Забайкальском крае – семь ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести и четыре человека погибли; в Амурской области – четыре ДТП, в результате которых шесть человек погибли.