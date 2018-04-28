В 2019 году начнется строительство взлетно-посадочной полосы в благовещенском аэропорту

В 2019 году в благовещенском аэропорту должны приступить к строительству новой взлетно-посадочной полосы. Она будет длиннее и шире существующей, а самое главное – будет принимать воздушные суда, которые не может сейчас. В областном минтрансе рассчитывают, что после этого в Приамурье вернется компания «Аэрофлот».

Новая взлетно-посадочная полоса, или ВПП–2 будет на 200 метров длиннее ВПП–1 и на пять метров шире. Длина составит 3 000 метров, а ширина – 55 метров. Параметры существующей полосы – 2 800 метров длина и 50 метров ширина.

ВПП–1 была построена в 1962 году. Из-за своих конструктивных особенностей и примененных при ее строительстве устаревших в настоящее время технологий, не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных средств, сообщает областной минтранс. Это касается таких Боингов и Аэробусов: В-777-300, В-747, A-330, A-340 A-350, а также Ил-96. Боинг В-777-200ER допущен с ограничениями режима эксплуатации по количеству самолето–вылетов в сутки и по ограничению взлетной массы.

Реконструкция действующей полосы была поведена в 2007 году, ее протяженность, конструкция покрытий и их фактическая несущая способность не соответствует нагрузке указанных воздушных судов.

После реконструкции ВПП–2 сможет принимать с полной нагрузкой такие суда: В-767-300, В-777-300, а также с небольшими ограничениями по взлетной массе: В-747, A-330, A-340 A-350, Ил-96.

В минтрансстрое рассчитывают, что реконструкция положительно скажется на ценообразовании, так как в Приамурье вернется авиакомпания «Аэрофлот» и некоторые другие перевозчики.

«Для этого и реконструкция. Мы не только "Аэрофлот" вернем, мы вернем часть авиакомпаний, воздушные суда которых сможет принимать реконструированная взлетно-посадочная полоса. Здесь будет здоровая конкуренция, и соответственно цена билета будет формироваться по-другому», – рассказала министр транспорта и строительства Андрей Тягло в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске»

ВПП–2 будет построена параллельно существующей ВПП–1 на удалении 245 метров. Земельный участок для этого уже выделен, заказчиком получен градостроительный план.

Приступить к строительству должны в 2019 году, а закончить в 2021-м, так как срок реализации проекта – 36 месяцев. В 2015 году была разработана проектно-сметная документация реконструкции, она прошла государственную экспертизу и получено положительное заключение.

Заказчик – застройщик в лице ФГУП «Администрация гражданских аэродромов (аэропортов)» будет выбирать подрядчика по строительству через тендер. В настоящее время готовится техническое задание на его проведение.

Для строительства объектов авиационной инфраструктуры у подрядной организации требуется наличие специального документа от саморегулируемой организации (СРО) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

На работы из федерального бюджета будет выделено 4,67 миллиарда рублей по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». В этой программе есть отельный раздел «Строительство и реконструкцию аэропортового комплекса Благовещенск (Игнатьево)». Первый транш в 1,6 миллиарда в год начала строительства поступит в 2019 году.

На бесперебойную работу аэропорта реконструкция никак не повлияет. После завершения работ, действующая взлетно-посадочная полоса будет выполнять роль технологического проезда для аварийно-спасательных работ, сообщает минтранс.

Также в настоящее время продолжается разработка проекта по новому международному терминалу. Сметную стоимость определят после завершения всех проектных работ и прохождения Главгосэкспертизы РФ. Строительство будет финансироваться за счет внебюджетных источников, в настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Строительство объекта начнется после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Продолжительность строительства по проекту организации строительства (ПОС) составляет 19 месяцев.