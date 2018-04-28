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28апреля
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сегодня, 16:40 0

В Благовещенске загорелись дом и три хозпостройки

В Благовещенске загорелись дом и три хозпостройки
Фото: instagram.com/mreporter_blg

28 апреля в Благовещенске произошел пожар по адресу: улица Трудовая, 213. Информация об этом и фото с места происшествия появились в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт пожара. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 14:21. Горели три хозяйственные постройки и крыша рядом стоящего нежилого дома. На тушение были направлены 4 автоцистерны и 12 человек. Уже в 14:32 пламя было локализовано.

Люди при пожаре не пострадали. Причина возгорания устанавливается.

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#пожары #происшествия

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