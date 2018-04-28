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28апреля
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Благовещенцы жалуются на то, что сотрудники автокафе устроили туалет во дворе

Благовещенцы жалуются на то, что сотрудники автокафе устроили туалет во дворе

Сотрудники киоска «Автокафе» в центре Благовещенска не имеют возможности ходить в туалет и справляют нужду в подворотне. Об этом сообщили горожане, которые обратились в редакцию ИА «Амур.инфо».

Они рассказали о том, что в в районе улицы Островского и набережной стоит киоск «Автокафе». В нем работают люди, которым некуда сходить в туалет. И, по словам очевидцев, эти работники регулярно ходят справлять малую и большую нужду во дворе домов № 108 и 108А на улице Ленина.

По их словам, это продолжалось довольно продолжительное время. Однако в апреле 2018 года возле киоска был уже установлен временный дощатый туалет.

В ответ на редакционный запрос Амур.инфо в управлении Роспотребнадзора сообщили, что, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, все стационарные организации мелкорозничной сети должны быть оборудованы туалетами и раковинами для мытья рук. А нестационарную торговую сеть необходимо размещать в местах оборудованных туалетами.

Ответственность за содержание дворовых территорий несут управляющие компании.

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#ЖКХ #происшествия

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