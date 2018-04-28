Золотодобытчик пошел на уступки жителям Талдана

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Предприятие намерено разрабатывать месторождение россыпного золота в бассейне Малого Талдана, у него есть соответствующая лицензия. Разработан и согласован технический проект отработки месторождения, получен горноотводной акт, оформлен договор аренды лесного участка.

ООО «Мадок» приступило к подготовительным работам для разработки месторождения – провело лесосводку на арендованном участке, приступило к вскрышным работам и обустройству фильтрационного отстойника.

Жители Талдана опасаются, что это нанесет вред окружающей среде, в том числе Талданскому водохранилищу, находящемуся на ручье Малый Талдан ниже по течению от участка.

«С жителями проведена разъяснительная беседа о существующем законодательстве Российской Федерации, связанном с порядком предоставления лицензий на право пользования недрами, получением иных разрешительных документов и их согласованием, порядком ведения горных работ и надзором за исполнением требований законодательства при осуществлении добычи россыпного золота», – сообщает пресс-служба амурского управления Росприроднадзора.

Представители ООО «Мадок» согласились внести изменения в проектную документацию. Будут обустроены дополнительные сооружения, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

«После внесения изменений в проектную документацию, будут приведены в соответствие с новыми условиями и иные разрешительные документы. До внесения и согласования изменений в проектную документацию и переоформления разрешительных документов работы по добыче золота обществом проводиться не будут», – пишет ведомство.

Кроме того, с представителями ООО «Мадок» была проведена разъяснительная и профилактическая беседа – о недопустимости нарушений законодательства при пользовании недрами.

Ранее в адрес ООО «Мадок» были направлены два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства об охране атмосферного воздуха. Кроме того, по материалам обследования поселка Талдан и его окрестностей ООО «Мадок» вызвано на составление протокола об административном правонарушении – за самовольное занятие (пользование) водного объекта.