В Благовещенске проходят соревнования кроссфитеров

В субботу, 28 апреля, в Благовещенске на стадионе «Юность» проводятся соревнования по кроссфиту Dream Team–2018. В них участвуют около 50 спортсменов.

Соревнования командные, в каждой из команд – двое мужчин и одна женщина. Спортсмены должны за минимальное время выполнить максимальное количество повторов различных упражнений на силу и выносливость. Счет ведется по очкам; команда, заработавшая наибольшее количество баллов, будет признана победившей.

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Елена Котейко