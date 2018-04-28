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28апреля
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Амурские энергетики из-за пожаров переходят на режим повышенной готовности

Амурские энергетики из-за пожаров переходят на режим повышенной готовности
Фото: rg.ru

В филиале АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» на предстоящие майские праздники введут режим повышенной готовности. Это связано с пожароопасной обстановкой в регионе. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации с пожарами и при приближении огня к энергообъектам направляют на место бригаду, чтобы защитить оборудование.

«25 апреля по время пала в поселке Прогресс нам пришлось отключить одну из воздушных линий электропередачи для того, чтобы пожарные могли вести борьбу с огнем. После того, как пал был потушен и все возгорания вблизи наших энергообъектов ликвидированы, мы возобновили электроснабжение потребителей. У нас выстроено взаимодействие по этим вопросам с МЧС, с местными органами власти, идет постоянный обмен информацией. Наша главная задача – не допустить возгорание наших энергообъектов и обеспечить условия для безопасной работы пожарных рядом с действующими электроустановками. В ходе подготовки к пожароопасному сезону нами проведены мероприятия по предупреждению и защите оборудования подстанций и линий электропередачи от огня», – рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Персонал амурского филиала АО «ДРСК» регулярно проводит работу по защите энергообъектов от возгораний – территории подстанций очищены от сухой травы и мусора, деревянные опоры окапываются, просеки ЛЭП очищаются от поросли. Машины оперативных бригад оснащены средствами пожаротушения, тем не менее, из-за сухой травы возможно повреждение нижней части деревянных опор.

С начала пожароопасного периода от огня пострадало шесть деревянных опор, их заменили и в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение. За последние сутки в Амурской области зафиксировано 28 пожаров, из них в 5-километровой зоне от энергообъектов ДРСК – 10 пожаров, сообщает пресс-служба ДРСК.

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#пожары #энергетика

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